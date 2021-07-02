Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

“Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi?

* Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Sakarya'nın Arifiye ilçesine giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etmişti. İşçilere hitap eden Erdoğan, burada bir konuşma yaparak şunları söylemişti:

– Tank Palet Fabrikası'nın tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'ndadır. Hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir.

– Tapusu devlettedir. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Firmanın Katarlı yabancı ortağı yüzde 49'la sadece finansal ortağıdır.

– Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir. Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor.

– Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor.