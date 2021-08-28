Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Böyle bir şeyi sakın aklından geçirme sakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda artan elektrik faturalarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslendi.

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Son zamanlarda artan elektrik faturalarına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi.

“YA FATURA İNMELİ YA HALKA DESTEK VERİLMELİ”

“Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray’dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız” açıklamasında bulundu.

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