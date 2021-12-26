Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanlığı'nın İBB ile ilgili son açıklamalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanlığı’nın İBB ile ilgili son açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, “Saray’daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, “CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye?” demişti.

İÇİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Erdoğan’ın açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanlığı, İBB ile ilgili teftiş başlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

*Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır.

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'nın İBB açıklamasına İmamoğlu'ndan sert tepki

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Utanmadan bana mektup gönderiyor