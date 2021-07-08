Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a jet yanıt: Korkma, o kadar kötü değil

Kılıçdaroğlu, geçen hafta Samsun Atakum ziyareti sırasında partiye katılan 2 bin kişinin rozet takma töreninde bir konuşma yapmış “Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset cep doldurma işi değildir. Siyaset halka hizmettir. Bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim. Büyük sorunlar var biliyorum kasada para kalmadı biliyorum. Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam 27.5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi 3 yerden değil 5 yerden değil 11 yerden aylık alıyorsa bitireceğim bunların tamamını. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Adaletin olmadığı yerde evlerde huzur yoktur. Adaletin olmadığı yerlerde fiyatları alabildiğine gider, birilerinin sarayında lüks vardır. Hiç endişeniz olmasın” demişti.

ERDOĞAN: NEYMİŞ GELİNCE UÇAKLARI SATACAKMIŞ!

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti örgütünü seçim için uyarırken şu sözlerle Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi:

* Neymiş, gelince uçakları satacakmış! Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin, neyle?

Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin ve ondan sonra da ‘Ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım’ dersin. Atatürkçüsün ya! Anlamaz, ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin”

“SEN KAÇ, BİZ KOVALA, NEREYE KADAR?”

Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Erdoğan'a yanıt verdi.

Vatandaşlarla birlikte tarifeli uçakta seyahati sırasında çekilmiş bir fotoğrafa yer veren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz' demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan” diye sordu.

“BU ARALAR SENİN ÇOK İHTİYACIN VAR…”

“Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun” ifadelerini kullanarak Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, “Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi” açıklamasında bulundu.

Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2021