Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a La Casa de Papel’li gönderme
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izlenme rekorları kıran 'La Casa de Papel' dizisi üzerinden göndermede bulundu.
Netflix, izlenme rekorları kıran ‘La Casa de Papel’in son bölümlerinin resmi fragmanını paylaştı.
Paylaşımı etiketleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” ifadelerini kullandı.