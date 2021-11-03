Haberler - Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a La Casa de Papel’li gönderme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izlenme rekorları kıran 'La Casa de Papel' dizisi üzerinden göndermede bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a La Casa de Papel’li gönderme

Netflix, izlenme rekorları kıran ‘La Casa de Papel’in son bölümlerinin resmi fragmanını paylaştı.

Paylaşımı etiketleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” ifadelerini kullandı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster