Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada "Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke” dediğini belirterek, "Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonu ile yaptığı röportajdaki açıklamaları ve ABD Başkanı Joe Biden ile G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde yapacağı görüşme tarihinin kesinleşmesiyle ilgi bir paylaşımda bulundu.

“BU NASIL BİR LAFTIR ERDOĞAN”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

* Çıkıp Amerikan medyasında, ABD'ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda ‘Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke’ demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan!

“GETİR SANDIĞI”

* Ama aldın ödülünü, Biden G20’de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!

Kılıçdaroğlu, paylaşımında ‘Hemen Seçim' etiketine de yer verdi.

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