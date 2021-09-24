Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert ‘faiz indirimi’ tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi kararı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, "Şimdi tek yapman gereken, ülkeyi daha fazla tahrip etmemek için, aklından şu an geçen ne varsa, işte tam onu yapmamaktır" dedi.

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Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği doğrultuda dün faiz indirimine gitti. Banka, politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e çekti.

“AKLINDAN ŞU AN GEÇEN NE VARSA ONU YAPMA”

Merkez Bankası’nın dünkü faiz indirimi sonrası dolar/TL bugün 8,87 ile rekor tazelerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ‘mali piyasaların sarsıldığını’ belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert eleştiriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları belirtti:

* Mali piyasalarımız Saray’ın dünkü akıl dışı faiz indiriminin etkisiyle sarsıldı. Erdoğan, seçimden kaçıyorsun, tamam; ülkeyi enkaza döndürdün, anlıyorum.

* Şimdi tek yapman gereken, ülkeyi daha fazla tahrip etmemek için, aklından şu an geçen ne varsa, işte tam onu yapmamaktır.

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