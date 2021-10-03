Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘tanzim market’ tepkisi: Fiyatlar düşsün istiyorsan, seçime gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasındaki alışverişinin ardından "Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik" açıklamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. "Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına gidip ‘Fiyatlar uygun’ açıklaması yapması ve “Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik” sözlerine tepkiler sürüyor.

“BU KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde art arda gelen zamlara dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek.

*Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

“FİYATLAR DÜŞSÜN İSTİYORSAN SEÇİME GEL”

*Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun.

*Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü.

“HALKIMIZLA YÜRÜYECEĞİMİZ ÇOK YOLUMUZ VAR”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta milletvekilleriyle gerçekleştirilecek toplantı öncesi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. CHP lideri paylaşımında, “Çok işimiz var, telafi edeceğimiz çok hasar var. Halkımızla yürüyecek çok yolumuz var. Enerjimiz yerinde” ifadelerini kullandı.

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