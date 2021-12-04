Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a TÜİK’li miting yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mersin mitingiyle ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "'Mersin mitinginden elimde rakamlar var' demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Siirt'ten yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingini hedef alarak, “Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki, ‘Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Ya sen önce şu anda toplandığın kalabalık ortada…” ifadelerini kullandı.

CHP’liler ise mitinge 100- 120 binin üzerinde kişinin katıldığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “‘Mersin mitinginden elimde rakamlar var’ demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?” dedi.

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