Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” dedi.

“DÜŞ BU MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞ”

Erdoğan’ın sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* ‘Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz’ demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Bütün ÖTV'ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin.

* Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!