Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘Büyükelçi’ açıklamasına tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim” sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçi için, “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, ‘Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz’ dedim.” açıklamasında bulundu.

“DÖNÜP BİR HALKIN SOFRASINA BAK!”

Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs, bu sefer de ‘10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” ifadelerini kullandı.

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