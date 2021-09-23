Kılıçdaroğlu ve Akşener’den faiz indirimi tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını eleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

“ERDOĞAN SEBEP, HAYAT PAHALILIĞI VE ÖDENEMEYEN FATURALAR SONUÇTUR”

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, ‘Ben ekonomistim’ diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur!” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN PARASINI PUL EDEN HERKES HESAP VERECEK”

Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanına diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

* Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi.

* Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!

AKŞENER ERDOĞAN’IN ‘BEN EKONOMİSTİM’ SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın TRT Haber'deki, ‘Ama bunların kafası basmaz, yok bunlarda böyle bir araştırma… Ben ekonomistim’ dediği konuşmasından bir kesit paylaşarak, “Sayın Erdoğan, Allah'tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum…Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?” diye sordu.