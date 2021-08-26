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Kılıçdaroğlu’ndan fatura çağrısı: Sonra uyarmadı demeyin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar" çağrısında bulunarak, "Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız" dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan fatura çağrısı: Sonra uyarmadı demeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘elektrik faturasında düzenleme' çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5'li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!” ifadelerini kullandı.

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