Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gitmekte olan bir iktidar var’ diyerek “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gitmekte olan bir iktidar var' diyerek “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım…” dedi.

Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım… pic.twitter.com/doAjSLrkh3 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2021