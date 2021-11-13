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Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gitmekte olan bir iktidar var’ diyerek “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" diye konuştu.

Yayınlanma: 12:50 - 13 Kasım 2021 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gitmekte olan bir iktidar var' diyerek “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım…” dedi.

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