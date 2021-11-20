Kılıçdaroğlu’ndan hükümete ve marketlere çağrı

Gıda sektörü paydaşlarının sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara seslenerek 6 maddenin derhal uygulanmasını talep etti. Marketlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız enflasyonun altında yansıtın. Marketlerden talebim bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle zor durumda kalan gıda sektörünün paydaşlarıyla görüşeceğini duyurmuş, “Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri, gıda sektörü paydaşlarıyla ‘Kara Kışla Mücadele Hareketi' kapsamında bugün bir araya geldi. Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından parti genel merkezinde açıklama yaptı.

Çeşitli paydaşlarla bir araya geldiğini ve halk için çözüm yollarını masaya yatırmaya devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“SARAY İKTİDARI AKLINI YİTİRMİŞ DURUMDA”

*Şu çok açık ki; saray iktidarı tümden aklını yitirmiş durumda. Ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Merkez Bankası müdürü şahsım Erdoğan, son hamleleriyle Türk liramızın değerini hiç etmeye devam ediyor.

*Dolar 11 liranın üzerine çıktı. Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor. Ama bu duruma alışmayacağız. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Sadece durmasını.

*Bu saray ve şahsım iktidarı, belli ki ülkeyi de halkımızı da gözden çıkarmış. İşte bu yüzden bizlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Bunun da farkındayız. Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımı ifade etmiştim; gıda mücadelesi.

*Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa, daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi.

*Kent yoksulluğunun bu denli derinleştiği bir dönemde köylümüzün, çiftçimizin can çekiştiği bu karanlık süreçte sarayın attığı her adım, insan onuruna, haysiyetine yakışmayacak durumlara yol açıyor.

*Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte artan maliyetler nedeniyle en temel gıda ürünlerine peş peşe zamlar yağıyor. Saray iktidarının güdümünde hareket eden TÜİK'in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı.

“ÜLKEMİZİN BU HALİNİ KABUL ETMİYORUM”

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bunu halk da istemiyor. Tüm bu şartlar nedeniyle tıpkı daha önce enerji sektörü paydaşlarını davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini davet ettim. Gıda üreticisi temsilcileri ile bir araya gelerek bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onların sıkıntılarını dinledik. Kendi görüşlerimi paylaştım” açıklamasında bulundu.

İKTİDARA 6 MADDENİN UYGULANMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu, iktidara şu çağrıyı yaptığını belirtti:

*O şahsa açık ve net sesleniyorum. Bu sesi duymasını istiyorum. Gereğini yaparsa buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. İnanın hiç umrumda değil. Yeter ki insanımızın onuru, haysiyeti daha fazla zedelenmesin.

*Her şeyden önce kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacağım 6 maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum.

*Ziraat Bankası, kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek, çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli.

*Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı.

*Bankalarda ve Tarım Kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

*Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV, önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. En son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az 2 katına çıkarılmalı.

*Tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan yüzde 8'lik KDV, önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı.

*CHP'li belediyelerimizin pek çoğu, kooperatiflerle iş birliği yaparak, ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Kara kışta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde bu uygulama hayata geçirilmeli.

Önerilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, “Saraydan derhan bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at” dedi.

“GEREKİRSE ZARARINA SATIN, İKTİDARA GELDİĞİMİZDE ZARARI TAZMİN EDECEĞİZ”

Marketlere de seslenen Kılıçdaroğlu, “10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız enflasyonun altında yansıtın. Marketlerden talebim bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz” dedi.

“BU ÜRÜNLERE ZAM YAPMAYIN”

Kılıçdaroğlu, enflasyon zamlarının yansıtılmamasını istediği ürünleri un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze olarak saydı. Kılıçdaroğlu, “Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı hızla telafi edeceğiz. 10 kalem ürün için tüm zincir marketlerin üst düzey yöneticilerine bir mektup göndereceğim. Bu bir dayanışma çağrısıdır. Bu fedakarlığınızı telafi edeceğimize söz veriyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Halkımız müsterih olsun, insanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Eğer irade varsa yol da vardır. Bu ülkenin makus talihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki…”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Kadınların açamayacağı kapı yok