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Kılıçdaroğlu’ndan Kavcıoğlu’na başsağlığı telefonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kardeşi Serap Görcü’yü kaybeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu telefonla aradı. Serap Görcü’ye Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Kılıçdaroğlu’ndan Kavcıoğlu’na başsağlığı telefonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından “Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun” paylaşımı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAVCIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Serap Görcü'yü kaybeden Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu telefonla aradı. Serap Görcü'ye Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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