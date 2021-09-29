Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘3600 ek gösterge’ çıkışı

CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'da emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. 3600 ek gösterge konusunda iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu "Bu sorunla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, polis olmanın kolay olmadığına dikkat çekerek, söyle konuştu:

* Sokaktan yakaladığınız adamı ‘Gel sen polislik yap, polis ol’ diyemiyorsunuz. Seçeceksiniz oradan.

* Yeteneklerini keşfedeceksiniz ve o yeteneklerine paralel olarak mesleğin değişik dallarında onların uzmanlaşmasını sağlayacaksınız. Onlar birikimli olacaklar, deneyimli olacaklar.

* Tecrübeli bir polis kimin suçlu olup olmadığını ilk başta kabul edebilir. Gözlerinden okuyabilir. Bu tecrübenin getirdiği, deneyimin getirdiği bir gerçektir.

* O nedenle belli bir kıdeme ulaşmış olan polislerin derhal kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmeleri asla doğru değildir.

* Onları Allah nasip eder iktidar olursak düşüneceğiz. Polis teşkilatına tekrar bu nitelikli elemanları almamız lazım.

‘POLİS TEŞKİLATININ OLMAZSA OLMAZI’

* Bir siyasetçinin devreye girmesiyle bir kişi emniyet müdürü olmamalıdır; bir kişi daire başkanı olmamalıdır, genel müdür, genel müdür yardımcısı olmamalıdır.

* ‘Liyakat’ dediğimiz kavram özellikle polis teşkilatında çok ama çok önemlidir, olmazsa olmazıdır polis teşkilatının.

* Siyasetçi, hak etmeyen birini yönetici konumuna getirirse aşağıdaki polisler, hizmet şevki kaybına uğrarlar. Sağlıklı hizmet yapamazlar; ‘Nasıl oldu da bu buraya geldi’ diye.

* Bu şunu doğurur; ‘Bir yere yükselmek için ben de gidip bir politikacı bulayım da onu devreye koyayım da bari ben de oraya geleyim’.

* Polis teşkilatı içerisinde ayrışmayı, kutuplaşmayı, kavgayı getirir böyle bir uygulama. Bu bağlamda polis teşkilatının kendi iç dinamikleri ile polislerin yükselmesine imkan sağlamak lazım. Bunun yapılması gerekiyor.

3600 TEPKİSİ

* Her kesimin sorunu var, bu sorunları eğer kamuoyuyla paylaşıp kamuoyunun desteğini alabilirse meslek mensupları o zaman sorunun çözümü konusunda siyaset kurumu daha dikkatli davranmak zorunda kalabilir.

* Ama sizin yaşadığınız sorunu biz bilmezsek nasıl dile getireceğiz. Bizim bilmemiz lazım. Genelde 3600 ilk söylediğimde, miting alanlarında bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşların talebi olarak ilk bana geldi.

* Öyle bir talep hiç gelmemişti, sonra biz biraz daha derinlemesine indik, bu sorunun çözülmesi gerektiği konusunda görüşümüz oluştu.

‘BU MESLEK KUTSAL’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, polisin her şeyden önce insan olduğunu dile getirerek, “Onun da duyguları var. Onun da sevinçli günleri var. Onun da acı günleri var. Sayın İçişleri Bakanı’nın yaptığı bir açıklama var 19 Haziran 2021'de; ‘Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Örneğin devlet grubundan, maliyeciler bir çalışıyorsa polisler 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın’. Ben söylüyorum Sayın Bakan; sizin orada bir dakika durmamanız lazım. Bu cümleyi kuran arkadaşın, ’24 katı çalışmak zorundadır’ diyorsa diğer meslek mensuplarına göre polise 24 kat fazla aylık vermesi lazım. O zaman bu cümleyi kurabilir. Aç bırakacaksın. Emekli olunca aylığını yüzde 50 indireceksin sonra kalkacaksın bu lafı edeceksin. Polislik mesleğinin yüceliğini sokaktaki vatandaş da bilir en tepedeki kişi de bilir. Bu meslek kutsal, onurlu bir meslektir” dedi. (DHA)