Kılıçdaroğlu’ndan Meclis’te sert konuşma: Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan’dır

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de bütçe üzerine sert bir konuşma gerçekleştirdi. Hükümeti faiz konusunda eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan'dır" dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bütçe konusunda açıklama yapıyor.

“ERDOĞAN BÜTÇESİNİN ARKASINDA DURMALI, KAÇARAK BU İŞ OLMAZ”

Sosyal medya hesabından “Halkın sorunlarına çare olmayan bütçeye karşı buhrandan çıkış yollarını anlatıyorum” paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Cevaplanmayan sorular var. Bakanlar vermiyorlar cevabını. Bunlar nasıl bakan? Geçen yıl demiştim ki bunların günahı yok, devlet memurları. Beni üzen TBMM’de seçim ile gelen birisinin gelip burada bütçe anlatmaması, yerine atadığı birine bütçeyi anlattırmasıdır.

* Erdoğan bütçesinin arkasında durmalı, kaçarak bu iş olmaz.

* Bu süreç böyle devam ederse; TBMM vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay’ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gazi Meclis diyoruz, hangi gaziliği kaldı? Hangi yetkiniz var?

“SARAYDAN BAKIYORLAR HERKESİN DURUMU ÇOK İYİ”

* Bir sorunu samimi olarak çözmek istiyorsanız, önce sorunun muhattabı ile konuşmanız lazım. Bunun yolu nedir: Ekonomik ve Sosyal Konsey. Toplandı mı, toplanmadı.

* Bir kişi her şeyi ben biliyorum diyorsa, dünyanın en cahil insanıdır.

* Bu bütçe kimin sorununu çözüyor. Biri de çıksın desin ki şunun sorununu çözüyor. Kendilerini kapatmışlar saraya, saraydan bakıyorlar herkesin durumu çok iyi.

* Ben esnafı dinliyorum, çiftçiyi dinliyorum. Siz kimi dinliyorsunuz? Birbirinizi dinliyorsunuz.

FAİZ ÇIKIŞI

* ‘Faizi sıfırlayacağız’. Hangi faizi ya? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı? İktidar olacağız, bir haftada çiftçilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez. Talimat gelmesi lazım, faizi sıfırlamak için.

* Merkez Bankası’nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı, fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Merkez Bankası’ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı? Bir kere bile toplanmadı. Bunu söylüyoruz, üzülüyorsunuz. Acıdır gerçekler.

* Etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor, bu hale getirdiler.

“KİME SATTIN 128 MİLYAR DOLAR?”

* (AKP sıralarına) Damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım. Kime sattın 128 milyar dolar?

“BÜTÜN FAİZCİLERİN GÜVENCESİ DE UMUDU DA ERDOĞAN’DIR”

* Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize: Ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Bu ülkenin kendi parası yok mu? Bunların hiç biri milli değil, oturan bakanların hiç biri de milli değil.

* Kitabını yazmışlar. Evet yazmışlar: Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazdılar.

* Erdoğan diyor ki, ‘ben hiç bir zaman faizci olmadım’. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan’dır.

AYRINTILAR GELİYOR…

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