Kılıçdaroğlu’ndan Sağlık Bakanı’na videolu cevap…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunarak, Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi’ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğini sormuştu.

Sosyal medya hesabından o konuşmasının ve iddiasına ilişkin belgelerin yer aldığı bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iddialara ilişkin yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

“ÜCRETSİZ İTHAL EDİLEN AŞI DMO'YA HER DOZU 12 DOLARDAN FATURA EDİLDİ Mİ EDİLMEDİ Mİ?”

Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında yaptığı açıklamanın şu bölümünü hatırlattı:

* Sayın Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı, ‘biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. Devlet Malzeme Ofisi ve Sinovac arasında herhangi bir aracı yoktur' diye bir açıklama yaptı.

* Bir aracı var hatta ismini de vereyim; Keymen İlaç, Sanayi ve Anonim Şirketi. 31.12.2020 tarihinde 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten, Keymen tarafından çekiliyor ve Devlet Malzeme Ofisi'ne faturalanıyor. Buradaki önemli nokta şu; gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı ücretsiz.

* Gayet açık, gayet net yazıyor. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Şimdi ben sayın Bakana ve Erdoğan'a soruyorum; ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi edilmedi mi?

“PEÇETEYE YAZIP İMZALATMAK YERİNE BİLGİSAYAR ÇIKTISI ALMIŞLAR”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoya, “Önce ‘aracı firma yok' dediler, şimdi ‘var' diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, ‘12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik' diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar” notunu düştü.

Önce “aracı firma yok” dediler, şimdi “var” diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, “12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik” diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar. pic.twitter.com/7RuUYGNFmX — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 27, 2021