Kılıçdaroğlu’ndan şehidin ailesine taziye ziyareti

Akşam saatlerinde Mersin’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli’de Eren-6 operasyonunda teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim mitingi için akşam saatlerinde Mersin'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de Eren-6 Operasyonu’nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun Toroslar ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, beraberinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun yakınlarının evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türk bayrakları asılan şehit evinde acılı baba Ali Mutlu ve anne Emine Mutlu ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Tunceli Ovacık’ta çıkan çatışma sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'ya Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun! ” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Tunceli'de 1 askerimiz şehit oldu