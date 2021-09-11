Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşmuş, “Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu, ‘128 milyar dolara nerede.' Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı” demişti.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan “Bay Kemal 128 Milyar Dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor” demiş. Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır. Daha neleri #unutmayacağım…

* Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin, milyonlarca sığınmacı ile devletin demografisini değiştirdin. #Unutmayacağım!

* Anadolu'yu “Kataristan” yaptın. Tank Palet Fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektin. #Unutmayacağım!

* Gideceği adres net olmasına rağmen, yakalanan tonlarca uyuşturucuya sesini çıkarmadın. Mafya önünde de süt dökmüş kediye döndün! Kara para baronlarını aklayanlardan birini AYM'ye üye, diğerini Adalet Bakan Yardımcısı yapıp ödüllendirdin. #Unutmayacağım!

* Halkımızın “#Unutmayacağım” dediği daha çok şey var Erdoğan; benden söylemesi!