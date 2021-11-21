Kılıçdaroğlu’ndan takipçisine ‘parlamenter sistem’ yanıtı: Az kaldı, geri alacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini çizip 'parlamenter sistem' vurgusunda bulunan takipçisine, "Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili Volkan. Az kaldı, geri alacağız!" diye yanıt verdi.

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Ateş ile silinebilen çizimler yapan, sosyal medyada Volkan ismini kullanan sanatçının Kemal Kılıçdaroğlu çizimi ilgi gördü. Genç sanatçı, ateş ile silinebilen eserini “Demokrat amcam güçlendirilmiş parlamenter sistem uğruna sizi yaktım affedin” ifadeleriyle paylaşıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu, genç sanatçının paylaşımına yanıt vererek, “Aklımızda da kalbimizde de milletin egemenliği var sevgili Volkan. Az kaldı, geri alacağız!” ifadelerini kullandı.

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