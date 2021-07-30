Kılıçdaroğlu’ndan yeni model önerisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, THK'nın uçaklarının CHP'li belediyeler tarafından kiralanması için harekete geçtiğini ancak kayyuma ulaşamadığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda THK’nın uçaklarının CHP’li belediyeler tarafından kiralanması için harekete geçtiğini ancak kayyuma ulaşamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim.

* Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım.

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