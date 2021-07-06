Kılıçdaroğlu’ndan Yazlık Saray eleştirisi: Yeni tasarruf genelgesi bu!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Şöyle bir algı oluşturmak istiyorlar “Zaten iktidar simsiyah. Yozlaşmış bir yönetim var. Oyumuzu kime verelim, CHP. CHP de onlar gibi.” Hayır efendim. CHP tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.

VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK

– Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana partimizde genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz bir parti! Veremeyeceğimiz hesabımız yok.

– Sivas ve Başbağlar’da yaşanan katliam hâlâ içimizde. Sivas Katliamı tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu. Acıları ortaklaştırmamız lazım. İnsan kadar değerli bir şey yoktur. Adaletsizliğe itiraz edeceksek birlikte olmak zorundayız.

– Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweet paylaştı diye apar topar hapishaneye konuldu. Anayasa Mahkemesi karar alıp, “Serbest bırakılsın” dedi. Karar bağlayıcı. Ama Gergerlioğlu halen içeride. Hani haksızlık karşısında dilsiz şeytandı? Adaleti kendiniz için isteyip diğerleri için olmaz derseniz samimi olmazsınız.

– İçişleri Bakanı Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyonluk tazminat davası açıyor. Neden? Kendisini eleştirdikleri için. Pirüpak olsaydın kimse seni eleştirmezdi. Her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi neden açıklamıyorsun? Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kimdir? Açıklayın, mahkemeye verin diyoruz, yapamıyorlar, yapmıyorlar. Neden? Ortaklar çünkü…

EĞER RÜŞVET ALAN BİRİNİ KORUYORSAN…

– Hâlâ rüşvet alan adamı saklıyorsunuz, isim vermiyorsunuz. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan sen de onun bir parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir parçası.

– Bir insan göreve atandıktan sonra orayı kendi özel hapishanesi haline getirir mi? Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Melih Bulu getirdi. Bir kişinin talimatı ile hareket ediyor. Böyle bir akademisyen olabilir mi? Ülkeyi yöneten insan kaçar mı? Gerçeklerden kaçıyorlar. İstedikleri kadar kaçsınlar, biz sokak sokak Türkiye’yi gezeceğiz.

KENDİSİNE YAZLIK SARAY YAPTIRDI

– 2003 yılından bu yana 6 kez tasarruf genelgesi çıkardılar. Sonunda yeni tasarruf genelgesi çıktı. Genelgede yeni bir saray var. Genelge çıkarıyor, ‘Ben hariç’ diyor. Sen hariçsen vatandaş neden uysun? Adam kendine yazlık saray yapıyor millet açlıktan ölüyor.

– Ama kendisi tasarruf yapmıyor. Kendisine yeni yazlık saray yaptırdı. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa ve sen de gidip onlara oy veriyorsan sen de günah işliyorsun…

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