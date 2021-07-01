Kemal Kılıçdaroğlu: Dertleri Twitter kapak fotoğrafım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun ziyaretleri kapsamında gençlerle bir kafede bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşarak, AKP’liler tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi.

“DERTLERİ TWITTER KAPAK FOTOĞRAFIM”

Gençlerle ilgili kapak fotoğrafında ‘Shutterstock' görseli kullandığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu, bu konunun Twitter gündemine sokulmaya çalışmasına yönelik, “Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle” dedi.

“AKP ÜST YÖNETİMİ BURALARDA TAKILIYOR”

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını da ‘AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz' yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.