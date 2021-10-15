Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik: Soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan’dır, önce onun ifadesini alın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP Lideri’nin “siyasi cinayetler kaygım var” açıklaması ile ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ’ına başvurduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “siyasi cinayetler kaygım var” açıklamasının ardından bazı muhalefet partilerinin yönetici ve genel başkanları da benzer tehdit ve duyumlar aldıklarını açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iddialar üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın “tanık” olarak bilgisine başvurması halindeki tutumu merak edilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, savcılığa bir dilekçe ile başvurduklarını duyurdu. BBC Türkçe’de yer alan habere göre Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı çerçevesinde Ankara C. Başsavcılığına dilekçe sunup, ‘Siyasi Cinayetler/Tehditler' özelinde başlatılmış soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan’dır. Öncelikle onun ifadesini alın. O ifadeden sonra beyanda bulunacağız dedik.

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