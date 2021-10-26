Kılıçdaroğlu’nun Kars’la ilgili açıklamalarına valilikten yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Kars'ın Çamçavuş köyündeki suda yüksek arsenik tespit edildiğini ifade etmiş, Kars Valisi'ne seslenerek, "2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde yapmazsan o köye suyu CHP'nin belediye başkanları getirecek” demişti. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde köyde içme suyu numunesi alınarak analiz yapıldığı, raporlar sonucunda suyun yönetmeliğe uygun olduğu tespit edildiği belirtildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Kars’ın Çamçavuş köyündeki suda yüksek arsenik tespit edildiğini ve bunun insan sağlığı açısından zararlı olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Kars Valisi’ne seslenerek, “ Özel İdareden yapıyorsan yap kardeşim. İstiyorsan Devlet Su İşlerini harekete geçir yap kardeşim. 2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde yapmazsan o köye suyu CHP’nin belediye başkanları getirecek” demişti. Köydeki bir caminin ise ruhsatsız olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyi daha önce duymadığını, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini belirtmişti.

“ANALİZİ YAPILDI”

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden açıklama geldi. Kars Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

* İlimiz Susuz İlçesi Çamçavuş Köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır.

* 16.02.2021 tarihinde Çamçavuş Köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17.02.2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20.02.2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir.

“RESMİ BAŞVURU BULUNMUYOR”

* Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi'ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

* Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş Köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞIYORUZ”

* Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.

* Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu doğrultuda; 2021 yılında köylerimizin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet proje hayata geçirilmiştir.

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