Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi MEB’in kapısına zincirli kilit
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na yapacağı ziyaret öncesi bakanlık binasının kapısına zincirli kilit vuruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti…
Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı…
ZİNCİR KİLİT VURULDU….
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önüne gelmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişi öncesinde bakanlığın giriş kapısının zincirle kilitlenmesi dikkat çekti…
BAKAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açılamada, “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.