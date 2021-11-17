Kılıçlı katil polise direnmiş

Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un vahşi cinayet sonrası eve gelen polislere direndiği için zor kullanılarak kelepçelendiği öğrenildi. Katil Can Göktuğ Boz'un, kelepçelendikten kılıcı polise gösterdiği ve suçunu itiraf ettiği tutanaklara geçti.

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Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Bozun, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi.

Eve gelen polislere önce direnen katil Bozun yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı. Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi.

DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK

Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Bozun psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi.

Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz’un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi. Katil Boz, son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmediğini ifadesinde belirtmişti. (DHA)

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