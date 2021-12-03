Kilise duvarında dans eden 3 kişinin hapsi istendi

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkarak müzik eşliğinde dans eden 3 kişi hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 12 Temmuz'da Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin kilisenin duvarında müzik eşliğinde dans ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü kilisenin önüne araçla gelen Ozancan Y.’nin araçta müzik yayını yaptığı belirtilerek, Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.’nın ise kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN ÇOK SAYIDA ELEŞTİRİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamede, eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medya vasıtasıyla eleştirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin eylemi kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmediklerini söyledikleri bilgisine yer verildi.

‘ZARAR YA DA KİRLENME MEYDANA GELMEDİ’

Eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla sabit olduğunun belirtildiği iddianamede, polis incelemesi ve kilise yetkilisinin beyanına göre ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği anlatıldı.

İddianamede, ibadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu” mahiyette olduğu belirtildi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Toplanan delillere göre savcılık, “Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A’nın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6'şar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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