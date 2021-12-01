KİPTAŞ Genel Müdürü’nden önemli uyarı: Beklenen deprem öncesi vatandaş kaderiyle baş başa bırakıldı

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, beklenen İstanbul depremi öncesinde riskli konutların yenilenmesinin artan döviz kurları neticesinde sıkıntıya girdiğini belirterek, "Vatandaş adeta kaderleriyle baş başa kalmış durumdadır!" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde riskli yapılarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

“Üstlendiğim görev nedeniyle bu ciddi uyarıyı yapmanın önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” diyerek değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurt, şunları söyledi:

“KADERLERİYLE BAŞ BAŞA KALMIŞ DURUMDALAR”

*Üzülerek söylüyorum ki, beklenen İstanbul depremi öncesinde riskli konutlarının yenilenmesi gereken vatandaşlarımız, artan döviz kurları neticesinde adeta kaderleriyle baş başa kalmış durumdadır!

DOLARDAKİ ARTIŞIN ETKİSİNİ AÇIKLADI

*Haftalık dolar artış oranı %9.30 iken demirdeki haftalık artış oranı %11.5! Bu durum çok net bir şekilde; tedarik zincirinin bozulma eğiliminde olduğunu, piyasada güvenin çok ama çok düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

“YAPILARIN YENİLENME SÜRECİ CİDDİ ANLAMDA SIKINTIYA GİRDİ”

*Bu durum nedeniyle; riskli yapıda oturan vatandaşlarımızın yapılarının yenilenme süreci ciddi anlamda sıkıntıya girmiştir!

*İstanbul Yenileniyor platformu sayesinde riskli yapıda oturan vatandaşlarımızı maliyet fiyatı üzerinden borçlandırmaya ikna etmemize ve bu bilinci ciddi sayıda vatandaşımıza anlatmış olmamıza rağmen, piyasanın bu denli güvensizlik odaklı değişkenlik göstermesi maalesef riskli yapıdaki vatandaşlarımızı çaresiz bırakıyor.

ACİL EYLEM PLANI ÇAĞRISI

Tüm tarafların bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yapan Kurt, “Dilerim olası bir deprem öncesi ilgili tüm taraflar bir araya gelerek afet odaklı dönüşüm için acil bir eylem planını hayata geçirebilir” dedi.

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