Kiraz ağaçlarını görenler çok şaşırdı

Elazığ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Koçharman köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, "Çok şaşırdık'' dedi.

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Elazığ’ın Koçharman köyünde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları aldattı.

Normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde çiçek açması görenleri şaşırttı.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Koçharman köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, “Köyümüzde ilk defa böyle olay yaşandı. Kiraz ağaçları sonbahar aylarında çiçek açtı. Normalde böyle bir mevsimde bu tür bir durum yaşanmaz. Çok şaşırdık” dedi. İHA