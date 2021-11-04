Kirazlıyayla davasında o tanık yine ifadeye gelmedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen atık barajına karşı 2 yıldır mücadele eden köylü kadınlardan 9'u hakkında ceza davası açılmıştı. Mücadeleci kadınların tutuksuz yargılandığı davanın 4. duruşması bugün Yenişehir Adliyesi'nde görüldü. Dava, eksik olan tanık ifadesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Halil ATAŞ

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Yenişehir Kirazlıyayla köyünde madene karşı 2 yıldır yaşam alanlarını korumak için mücadele eden Kirazlıyayla’lıların yargılanmasına bugün de devam edildi.

“DOĞA SAVUNMASI YARGILANAMAZ”

Yenişehir Platformu Üyesi Şafak Şenel Erdem, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Davacılardan birisi mahkemede hazır bulunmadığı için bugün de dava ertelendi. Bugün 9 kişinin davası için buradaydık. Bizler sonuna kadar bu mücadelenin ve kadınların yanında olacağız. Köylerinin tam ortasına yaşam alanlarına bu tesisi istemedikleri için yargılanıyor olmaları büyük bir hak ihlalidir. Doğa savunması yargılanamaz. Bunu söylemekten ve mücadeleden yılmayacağız” ifadelerini kullandı.

“TANIĞIMIZ BİR TÜRLÜ İFADE VERMEYE GELMEDİ”

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Avukat Osman Atalay Akman da şöyle konuştu;

* Ceza davasının 4. celsesi görüldü. Üzerinde durduğumuz birkaç eksiklikler var hala. Bu davada önemli bir tanığımız var. Bir önceki celsede ‘Askere gitti’ dendi. Yine bu celsede de ‘Adresine ulaşılamıyor’ dendi.

* Biz bu kişinin özellikle ifadesinin alınmasını istiyoruz. Çünkü soruşturma safhasında verdiği ifadede ‘Köylü kadınların sadece medeni protesto etmek için orada olduğunu, herhangi bir ekipmana zarar vermediklerini, özellikle yönetici grubun maden sahasına geldikten sonra ve üzerlerine araç sürdükten sonra olayların karıştığını’ ifade eden tanığımız bir türlü ifade vermeye gelemedi.

* Ne gariptir ki, Meyra Maden bu çalışanını hemen o hafta işten çıkarttı ve ifadesinin alınmamasını sağladı. Tanığın adresine ulaştık. Şanlıurfa’da olduğu tespit edildi. Bir sonraki celsede bu tanığımızın ifadesi alınacak.

* İfade mahkemeye ulaştığında karar celsesi görülecek. Biz inanıyoruz ki, o tanığımız bütün gerçeği ortaya çıkaracak. Davamız beraat ile sonuçlanacak.

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