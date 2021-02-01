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Kırıkkale Valiliği’nden Alaattin Çakıcı açıklaması 

Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin adliyesindeki duruşmaya çakarlı araçla geldiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 19:00, 01/02/2021
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Kırıkkale Valiliği’nden Alaattin Çakıcı açıklaması 

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, Keskin adliyesindeki duruşmaya çakarlı araçla geldiği yönündeki iddialara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kırıkkale Valiliği yazılı açıklama yaptı.

“ADLİYEYE ÇAKARLI BİR ARAÇLA GELMEDİĞİ…”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur. DHA

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