Haberler - Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye’de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Kazak uyuşturucu satıcısı, Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye’de yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “Uyuşturucu satmak, üretmek, işlemek ve ya satmak amacı ile yasa dışı ticaret ve depolama” suçundan Kazakistan makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.U.'nun (35) Yeni Mahalle'de olduğunu belirledi.

Kaldığı adres tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. R.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının iadesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Türkiye'ye girerken yakalandılar İlginizi Çekebilir Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Türkiye'ye girerken yakalandılar Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Kıbrıs'ta yakalandı İlginizi Çekebilir Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs Kıbrıs'ta yakalandı

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster