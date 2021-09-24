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Kırmızı et üreticileri toplanıyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Olağan Mali Genel Kurulu 15 Ekim 2021 Cuma günü toplanıyor.

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Kırmızı et üreticileri toplanıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No 161 Ankara adresinde belirlenen gündem doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde 22 Ekim 2021 Cuma günü aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündem doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın toplanılacak.

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