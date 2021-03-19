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Kırmızı il alarm veriyor: 5 öğretmen hayatını kaybetti, 11 okul karantinada

Sağlık Bakanlığı verilerine göre en riskli iller arasında bulunan Trabzon'da pandemi döneminde 5 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi. Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kentte 45 öğretmenin Covid-19 testinin pozitif olduğunu ve 11 okulun da karantinaya alındığını söyledi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 12:20, 19/03/2021
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Kırmızı il alarm veriyor: 5 öğretmen hayatını kaybetti, 11 okul karantinada

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada kentte 12 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek pandemi döneminde 5 öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden öğretmenler için çok üzgün olduğunu belirten Aktaş, “Belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımız kaybettik. Bundan sonra umarım hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyiz” dedi.

45 ÖĞRETMEN POZİTİF

Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte öğretmenlerin de corona virüsüne yakalandığını kaydeden Aktaş, “Aktif görev yapan 12 bin öğretmen arkadaşım var. Testi pozitif çıkıp şu an için tedavi gören 45 öğretmenimiz bulunuyor. 70 öğretmen arkadaşımız da temaslı olduğu için karantinaya alındı. Kentte bulunan 11 okul ise karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı” diye konuştu.

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