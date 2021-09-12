Kırmızı kategoride yer alan kentte corona alarmı

Corona virüsünde "Kırmızı" kategoride olan Malatya’nın, bu kategoriden çıkması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu haritasına göre, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ilden biri olan Malatya çok yüksek riskli il kırmızı kategorisinde yer aldı.

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

Kırmızı kategoride yer alan Malatya’da Covid-19 alarmı verildi. Kentte vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla yoğun çaba sarf ediliyor.

Malatya Sağlık Müdürlüğü de, il müdürlük binası ile iki merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sağlık müdürlüğü binalarında PCR testi yaparak, hastanelerin yoğunluğunu azaltılmaya çalışılıyor.

İnsanların hastalığa yakalanmaması için hijyen kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarıların yapıldığı Malatya’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çıkarılan derginin son sayısının ise en önemli konusu Covid-19 pandemisi ve aşının önemi oldu. (İHA)

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