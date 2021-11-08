Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine 25 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirlenen 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ