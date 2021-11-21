Kış bu ilçeye uğramadı! İstanbul, Ankara ve İzmirliler oraya akın etti

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterirken Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta sonu güneşli ve güzel havayı görenler sahillere akın etti. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelenler, bol bol denize girip yazdan kalma bir günün keyfini yaşadılar.

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Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşli ve sıcak hava yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu.

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden iki günlüğüne Bodrum'a tatile gelenler bol bol güneşlendi, denize girdi.

Bazıları sörf ve su kayağı yaptı. Bodrum'da bugün 24 derece hava ve 19 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle görüntüler yaz aylarını aratmadı.

“SICAK HAVA MORAL OLDU”

İstanbul'dan iki günlüğüne tatile gelen Can Keskin (54) “Son iki gündür hava inanılmaz güzel. İstanbul'da soğuklar başladı, eve kapanmak zorunda kaldık. İki gündür dışarıdayız. Bugün de ailecek sahile denize geldik. Yarın sabahtan tekrar İstanbul'a döneceğiz. Kış ortasında iki gün güneşin ve denizin tadını çıkarmak çok güzel moral oluyor” diye konuştu.

BÖLGEYE YAĞIŞ GELİYOR

Muğla ili geneli ve Bodrum ilçesinin Salı gününden itibaren hafta sonuna kadar sürecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklığının 7-8 derece civarında düşeceği belirtildi.