Kış lastiği ne zaman takılır, cezası ne kadar?

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte işletmelerde oluşacak yoğunluğa yakalanmak istemeyen vatandaşlar, şimdiden araçlarına kış lastiği taktırmaya başladı. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

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Ülkemizde bazı araçlarda Aralık ayı itibariyle kışlık lastiğin zorunluluğu başlayacak. Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri henüz erken de olsa kış lastiği taktırmaya başladı. Zorunluluğun başlamasıyla yoğunluk oluşacağından dolayı şimdiden lastiklerini taktıran vatandaşların lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler ise bu durumdan oldukça memnun.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

KIŞ LASTİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kışlık bakım için gelen vatandaşların lastiklerini de değiştirdiğini belirten lastik tamir ve bakım ustası Sami Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

“Araçlarına kışlık bakım yaptırmaya gelenler lastiklerini de değiştirmeye başladı. Yağ değişimi, antifriz, silecek, akü bakımları için gelenler tekrar gelmemek için ve zorunluluk başladığında yoğunluğa yakalanmamak için lastiklerini de değiştiriyor. İmkanı olanlar şimdiden değiştirebilir. Hava sıcaklıkları düştüğü için şu zamanlarda takılan kışlık lastikler zarar görmez. Aksine yağmurlu havalarda kaymaları engeller.”