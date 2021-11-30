Kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Kış lastiği zorunlu araçlar denetlenecek ve kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacak. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

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Standart boyut

Ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan, tüm ticari otomobil kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar kış lastiği takmaya hazırlanıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunluluğu getirildi. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasında trafik ekiplerince denetimler aralıksız olarak yapılacak.

EMNİYETTEN UYARI

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, “7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nazaran, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağlıyor olması ile can ve mal kaybı açısından daha güvenlidir. Bu nedenle tüm araçlar için uygulama zorunlu olmamakla birlikte can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında kış lastiği kullanılması tavsiye edilmektedir” denildi.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.