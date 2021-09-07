Kış yüzünü gösterdi… Göçerler yaylalardan iniyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ın yaylalarına mayıs ayı sonlarında akın akın gelen göçerler, havaların soğumasıyla birlikte dönüşe başladı.

Orhan BOZKURT

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Binlerce küçükbaş hayvanla her yıl günlerce süren zorlu yolculuğun ardından mayıs ayının sonuna doğru Erzurum, Ağrı ve Kars’ın yaylalarına çıkan göçerler, yaklaşık 3 ay kaldıkları zirveleri terk etmeye başladı.

Doğu Anadolu’nun zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip Palandöken ve Tendürek yaylarında hayvanlarını otlatarak kış için peynir ile çeşitli süt ürünleri elde eden göçer aileler, ‘kışın yüzünü göstermesi’ yani havaların soğumasıyla dönüş hazırlıklarına başladı.

Anadolu’nun göçerleri, binlerce hayvanla deniz seviyesinden en alçak bin 500 metrede olan yaylalarda üç ay yaşadıktan sonra, gece gündüz demeden zorlu doğa koşullarında kasım ayının son günlerine kadar sürecek yolculuk sonucunda Urfa, Elazığ veya Diyarbakır’da kış mevsiminde hayvanlarını besleyecekleri köylerine dönecekler.

Göçerlerin, Palandöken yaylalarındaki geri dönüş yolculuğunun ilk anlarını doğa tutkunu bir dönem bölgenin iş insanı Bekir Okur görüntüledi.