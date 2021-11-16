Kitabın adı ‘Memleketi Nasıl Batırdım’ olsun

Memleket Partisi lideri İnce, “Zam şampiyonu Erdoğan ekonominin kitabını yazmış, ben de isim öneriyorum” dedi. CHP’li Öztrak ise “Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz” diye konuştu.

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Siyaset dünyası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ekonominin kitabını yazdık. Bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik” sözlerini eleştiri yağmuruna tuttu:

■ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Tayyip Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum: Memleketi Nasıl Batırdım…

KİTAP OKUMAK ÖNEMLİ

■ CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Erdoğan'ı, kendine bağlı kurumun yazdığı kitap yalancı çıkardı. Erdoğan; “Bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi, enflasyona ezdirmedik” dedi. Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Program kitabı yalanladı. Kitabın 254'üncü sayfasında yayımlanan ‘İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretlerdeki Gelişmeler' tablosu ‘Net ele geçen ücretler' kısmında kamu işçisinin, memurun ve asgari ücretlinin bir önceki yıla göre reel yüzde değişimleri gösteriliyor. Kitap okumak bunun için önemli. Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$=10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense ‘çakma ekonomist' denir.

■ CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Ekonomiyi batırmanın kitabını yazmışsın. Dolar 10 lira olmuş, millet senin yüzünden ekonomik krizde hala ekonominin kitabını yazdık diye hayal aleminde yaşıyorsun.

YAKINDA GÖRECEĞİZ

■ Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz. İnsanımız arabasına biniyor, gözü yakıt göstergesinde. Evine geliyor, gözü sayaç göstergesinde. Markete gidiyor, gözü fiyat etiketlerinde! Ekonomi nasıl düzelir arayışı içinde olması gerekenler ise algıyı nasıl düzeltiriz telaşına düşmüş. Biz, bu karamsar iklimi ve kötü ekonomik tabloyu tersine çevirmeye kararlıyız.

■ DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “Biz ekonominin kitabını yazdık” demişsiniz. Anlaşılan yazdığınız kitap, Hitit alfabesiyle yazılmış. Zira ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik. Ha bu arada Dolar 10 TL'yi test etti. Hatırlatayım istedim. Kitap yazarken, piyasadan haberiniz yok da.