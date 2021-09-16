Kız arkadaşının evini taşladı, Atatürk’e hakaretten tutuklandı

Samsun'da kız arkadaşının evinin penceresini taşlayan bir kişi, kızın şikayet üzerine polis tarafından yakalanınca 'Atatürk'e hakaret' suçundan tutuklandı.

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Samsun’un İlkadım ilçesinin Zeytinlik Mahallesi’nde dün gece T.A. (31) adlı şahıs yaklaşmama tedbir kararı olmasına rağmen kız arkadaşı Z.A.’nın (29) evinin önüne giderek pencereyi taşladı.

Z.A. durumu polise bildirdi. T.A. ticari taksi ile olay yerinden kaçtı. Polis ticari taksiyi tespit edip durdurarak içinde bulunan T.A.’yı gözaltına aldı.

ATATÜRK’E HAKARET ETTİ

İddiaya göre, polislere direnen, kız arkadaşının pencere camlarını kıracağını, öldüreceğini ileri süren ve Atatürk’e de hakaret eden T.A. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri teslim edildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. savcıya ifade verdikten sonra “Atatürk’ün hatıralarına alenen hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)