Kız öğrenci yurdunda eylem yapan öğrencilere ‘yurttan atılırsınız’ tehdidi

Avcılar Atatürk Kız Yurdu'nda yurt şartlarını protesto eden öğrencilerin eylemi, sivil polis ve yurt müdürünün müdahalesiyle dağıtıldı. Avcılar Atatürk Kız Yurdu önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, "Yurt müdürü “Burada sizin sosyal medyada bir kare fotoğrafınız düşerse yurttan atılırsınız” demiş. Buraya 15-20 kadar sivil polis gelmiş. Buradaki gençlerin dertlerini duyun" diye konuştu.

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İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Avcılar Atatürk Kız Yurdu’nda öğrencilerin eylem yaptığı haberi üzerine yurdun önüne gitti.

Eylemcilerin dağıldığını gören Taylan Yıldız, “Sonradan öğrendim ki beni bekleyen öğrencilere “Eylem yapmaya mı geldiniz?” demişler. Videoya çekmişler. Yurt müdürü foto paylaşmayın diye tehdit etmiş” açıklamasında bulundu.

‘SOSYAL MEDYAYA BİR KARE FOTOĞRAFINIZ DÜŞMESİN’

Yıldız, öğrencilerine kendisine fişlenme korkusuyla, “Bir kafeye gidelim, dertlerimizi orada anlatalım” dediklerini aktararak, yaşananları şöyle anlattı:

* Fişlenme durumu olursa yurttaki gelecekleri tehlike altında olabilirmiş bunu söylediler. Buradaki insanlardan daha fazla 15-20 tane sivil polis vardı. Sivil polis buradaki arkadaşlarımıza “Buraya eylem yapmaya mı geldiniz?” demiş.

* Ellerinde 4K yüksek çözünürlüklü kameralarla herkesin videosunu çekmeye başlamış. Orada insanlar inanılmaz ürkmüşler. Onlar da demişler ki “Biz Taylan abiye sıkıntımızı söylemeye geldik, burada başka bir amacımız yok.” Bahçede beklemeye başlamışlar.

* Yurt müdürü gelmiş, “Binadan içeri girin” demiş. Güvenlik, dışarıdakileri içeri davet etmiş. Yurt müdürü “Burada sizin sosyal medyada bir kare fotoğrafınız düşerse yurttan atılırsınız” demiş.

Yurt önünden Gençlik ve Spor Bakanı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Taylan Yıldız, “Buradaki gençlerin dertlerini duyun, bizimle birlikte olun, gelin el birliğiyle çözelim. Bu sağcı, solcu sorunu değil…Bu sorun hepimizin sorunu” dedi.

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