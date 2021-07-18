Kızı saldırıya uğrayan acılı baba: Bu senin eserin sayın Cumhurbaşkanım

Kocaeli’de 17 yaşındaki A.A. adlı genç kız Pakistan uyruklu A.M. (20) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Başı taşla ezilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kızın acılı babası, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I SORUMLU TUTTU

Pelitli Mahallesi Camii önünde kalabalık bir grup ile birlikte kızının sağlığına kavuşması için dua eden acılı baba Metin A., yaşananların sorumlusunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

“SİZ VE ÇOCUKLARINIZ ÇOK ÖZEL KORUNUYOR”

Pelitli Mahallesi Camii önünde açıklama yapan baba, şunları dedi:

* Bizzat destek verdiğimiz, oy verdiğimiz sayın Cumhurbaşkanımız, bu senin eserin. A.A.’nın fotoğrafına bak Cumhurbaşkanım. Siz; çok özel korunuyorsunuz. Çocuklarınız çok özel korunuyor. Biz; kıyıda, köşede kalan insanlar, mültecilerin esiri altında kaldık.

* Çocuğumuzu bakkala, okula gönderemiyoruz. Herkes aynı durumda. Sadece ben değil. Bugün bize bedelini çok ağır ödettiler. Sayın Cumhurbaşkanım, bu mülteci olayına lütfen hükümet ve devlet olarak el atın. Burası yol geçen hanı değil.

* Dedelerimiz, atalarımız bu topraklar için namusu ve şerefi can verdi, kan verdi. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştık. 85 yıldır bu ülkede böyle bir olay yoktu. Böyle bir başıboşluk yoktu sayın Cumhurbaşkanım.

* Siz; ona acı, buna acı. Bize kim acıyacak sayın Cumhurbaşkanım. Acıya acıya bugün biz acınacak hale geldik. Bak görüyorsun.”

“YAKIN TAKİPTEYİZ”

CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’da sosyal medya hesabından, “Cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki A.A.'nın babası Metin bey ile görüştüm. Baba, ‘Kızım fiziksel olarak darp edildiği için tedavisi sürüyor. Esas psikolojisi çok bozuldu, ataklar geçiriyor…’ dedi. Yakın takipteyiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 12 Temmuz'da dersaneden çıkan 17 yaşındaki A.A. adlı genç kız evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada Pakistanlı A.M. (20) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kızın direnmesi üzerine başını taşla ezdi. A.A. halen yoğun bakımda tutulurken, A.M. cezaevine gönderildi.

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