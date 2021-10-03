Kızılay’ın toplanan bağışlarla yaptırdığı öğrenci yurdu AKP’li belediyenin hizmet binası oldu

Balıkesir'de öğrenci yurdu olması için, yardımseverlerin bağışları ile Kızılay'ın yaptırdığı binanın belediye ek hizmet binasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.CHP İl Başkanı Serkan Sarı, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Kızılay'ın yaptırmış olduğu binanın belediyeye kiralanmasının birçok bağışçıyı da, öğrenciyi de hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde hayırseverlerin bağışları ile Kızılay’ın yaptırdığı öğrenci yurdunun belediye ek hizmet binasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

“AKP’Lİ BAŞKAN, YURT BİNASINI BELEDİYE EK BİNASI İÇİN KİRALADI”

AKP hükümetinin temsilcilerinin gençleri gözardı ederek yaşanılan sorunlara kulaklarını tıkadıklarını ifade eden CHP il Başkanı Serkan Sarı, “AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci yurdu olması için, yardımseverlerin bağışları ile Kızılay’ın yaptırmış olduğu binayı belediyeye kiralayarak ek hizmet binasına dönüştürmüştür. Böylece birçok bağışçıyı da, öğrenciyi de hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

“ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİ YURDU DA KAPATILMIŞ”

Sarı, “Aldığımız başka bir bilgi doğrultusunda ise yine Kızılay'ın şehir merkezinde hizmet veren öğrenci yurdunun kapatıldığını öğrendik. Görüyoruz ki kentimizdeki öğrencilerin barınma sorunu için kaygı duyan sadece bizleriz, kenti yönetenlerin bu kaygımıza ortak olmadığını görmek bizleri derinden yaralıyor” ifadelerini kullandı.

“55 BİN ÖĞRENCİ VAR, HALİ HAZİRDAKİ YURT KAPASİTESİ 7 BİN 500”

Balıkesir Valiliği’nin aracılığı ile öğrencilerin geçici olarak barınma imkanına çözüm aranmış olsa da, rakamlara bakıldığında yurt sorununun uzunca bir süre Balıkesir gündemini meşgul edeceğini gördüklerini belirten Sarı şunları söyledi;

“Yaklaşık 55 bin öğrenciye sahip Balıkesir'in hali hazırda Yüksek Öğrenim Kurumu’nun açıklanan yatak kapasitesi 7 bin 500 civarında. Yapmayı planladıkları yeni yurtla birlikte ancak 11 bin civarında üniversiteli öğrencimizin barınma sorununu çözülmüş olacak.

Şehrimizi yöneten anlayışın, geriye kalan 44 bin öğrencimizin barınma sorunu ile ilgili bir çözüm üretmediği gibi var olanı da yok etmekte olduğunu hep birlikte görüyoruz.”

“MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA YEMEK VERİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK”

CHP’li Sarı, “Geleceğimizin teminatı olan üniversiteli gençlerimizin barınma sorununu tartışırken en son aldığımız bilgilere göre çocuklarımıza üniversitelerde verilen öğle yemeğinin de sadece Balıkesir merkezde verilebildiğini, ilçelerdeki Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ise bu imkandan yararlanamadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

“EK HİZMET BİNASI OLUŞTURDUK”

Haziran ayında Kızılay’ın yaptırdığı binanın açılışında konuşan AKP’li Başkan Yücel Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi'nin merkezde dağınık bir şekilde olan birimleri, Kızılay binasında toplayarak Ek Hizmet Binası oluşturduk. Farklı noktalarda hizmet veren dağınık birimlerimizin hepsini buraya taşıdık. Bütün çalışmalarımızı vatandaşımıza daha kaliteli hizmet nasıl veririz, onların şehirdeki konforunu nasıl hissederiz diye yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 300 personelin hizmet verebileceği Ek Hizmet Binasında; Başkanlık ve Genel Sekreterlik çalışma ofisleri, konferans salonları, toplantı salonları ve bir de Fırıntaş Kafe bulunuyor. Bodrum ve terasla birlikte 7 katlı olan bina yaklaşık 6 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

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