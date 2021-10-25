Kızlarım parama el koymak istiyor

Peker’in gündeme getirdiği iş adamı Deniz Durmay’ın sağlıklı olduğuna ilişkin para karşılığı rapor aldığı iddiası üzerine iki avukat Adli Tıp ve Durmay’ın eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sözcü’ye konuşan Durmay ise çocuklarını suçladı.

Saygı ÖZTÜRK

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82 yaşındaki ünlü iş insanı Deniz Durmay 2014 yılında bakım yükümlülüğünü üstlenen kendisinden 25 yaş küçük Zeynep Gülsüm Bingöllü ile evlendi. Evlendikten sonra Durmay yaklaşık 69 milyon liralık mal varlığının bir kısmını elden çıkardı. Önceki eşinden olan kızları Zeynep, Esen ve Dilek Durmay babalarının akıl hastalığı ve kötü yönetim nedeniyle (müsriflik) kısıtlanmasını ve kendisine vasi tayin edilmesini istedi. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu raporuna dayanarak kısıtlamaya gerek olmadığına, Durmay'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair karar verdi, Yargıtay da onadı.

DURMAY KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu üyesi Burhan Kuzu'ya gönderilen bir mesajda Durmay'a sağlıklı olduğuna ilişkin rapor verilmesi halinde gerekli ödemelerin yapılacağı belirtilmişti. Bu durum, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker tarafından gündeme getirildi ve Durmay'a raporun rüşvet karşılığında alındığını öne sürdü. Bunun üzerine Durmay'ın kızlarının avukatlığını üstlenen İlhan Cihaner ve Mustafa Ateş Bakırköy Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusunda Adli Tıp görevlileri ve Durmay'ın eşi hakkında rüşvet almak, vermek suçlamasının soruşturulmasını istedi. Ayrıca mahkeme kararının da yeniden görüşülmesi talep edildi.

Günlerdir gündeme gelen iş insanı Deniz Durmay ilk kez Sözcü'ye konuştu: “Akıl sağlığım yerindedir. Kızlarım edepsizlik yapıyor. Mal varlığıma konmak istiyorlar, yaptıkları doğru değil” dedi. Durmay şunları söyledi: Çocuklarım babalarını soymaya karar vermişler, bu yaptıkları edepsizliktir. Bütün servetimi kendim yaptım, onlar da başarılı olsa kendileri kazanır. Vefat ettiğimde zaten bunların 4'te 3'ü çocuklarıma kalacak. Benim akıl sağlığımın yerinde olmadığını öne sürdüler, Adli Tıp da akıl sağlığımın yerinde olduğuna ilişkin rapor verdi. Ben mal varlığımı elimden çıkarmadığım gibi harcamam da yok, sattığım tek mal yok. Türkiye'de tapudan geçmeyen satış yapılmış sayılmaz.

PEKER'İ TANIMAM

Rüşvet karşılığı sağlam raporu aldığımı ilk Sedat Peker gündeme getirdi. Kendisini tanımam. Konuşmuşluğumuz da yoktur. Kafa karıştırmak için bunları gündeme getirdiğini düşünüyorum. Devlet kurumu Adli Tıp'ın üzerinde başka bir şey yok. Benim de sıradan bir insan kadar akıl sağlığım yerinde, kazandığım paralarla bir şeyler aldım. Şimdi o paraları bir an önce elimden almak için tehdit ediyorlar, dedikodu ediyorlar. Kızlarıma ‘Yapmayın etmeyin' dedim ama devam ettiler. Onlar da anne baba korkusu bitmiş, gözlerini para hırsı bürümüş. Sağlam raporu almak için neden rüşvet vereyim. Böyle bir şey olmadığı gibi devlet kurumlarındaki insanları da zan altında bırakıyorlar.

ULUCAN NE DİYOR?

Şikayet dilekçesinde adı geçen eski ‘baba', iş adamı Necdet Ulucan da Deniz Durmay'ı 30 yıldır tanıdığını, kat karşılığı inşaat için 2016'da sözleşme imzaladıklarını belirtti, şunları anlattı: 3 kızının vesayet davası nedeniyle mallarına tedbir konulduğu için zora düştü. Benden borç istedi, ben de 700 bin dolar verdim. Vesayet davası uzun sürünce alacağımı tahsil için Bodrum İcra Dairesi'ne başvurdum. Kızlarının açtığı vesayet davası reddedilince borcunu nakit olarak ödeyemedi. Arkasından bin metrekarelik hissesini bana sattı. Bu devirden sonra bana borcu kalmadı. Aramızda alacak verecek bulunmuyor. Ben sadece taşınmazının bin metrekaresini 9 milyon liraya satın aldım. 700 bin dolar ayrı bir alacak değildir.

ON AKIL SAĞLIK RAPORU VAR

Deniz Durmay'ın avukatı Binnur Kortun ise müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair 10 ayrı sağlık raporu bulunduğunu, bunlardan 4'ünün 2015-2020 arasına ait olduğunu belirtti. Sözkonusu raporlarda Durmay'ın kendi hür iradesi ile eylem ve işler yapabileceği, kendisine vasi veya yasal danışman tayinine gerek olmadığı tespitleri yer alıyor. Avukat yine Durmay ve eşinin Burhan Kuzu ve Sedat Peker'li dolaylı ya da dolaysız hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.