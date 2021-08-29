KKTC 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu taburcu edildi

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile 23 Ağustos’ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca yürütülen 6 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildi.

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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun, 23 Ağustos Pazartesi günü, saat 12.00'de baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne geldiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfeksiyondan şüphe ederek tedavi sürecine de bu doğrultuda devam ettik” ifadesini kullandı.

Dr. Eroğlu'nun tedavisinin nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından planlanarak uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Yenen, “Tedaviye başlamamızın 17'nci saatinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu'nun bütün bilişsel fonksiyonları normale döndü. Tedavi süreci boyunca Dr. Eroğlu'nun bilinci açıktı ve hiçbir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmedi” açıklamasını yaptı.

Dr. Derviş Eroğlu'nu tedbir amaçlı tutulduğu yoğun bakım servisinden 25 Ağustos'ta normal servise aldıklarını hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.